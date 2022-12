Calciomercato

Mimmo Criscito torna al Genoa. Per il difensore campano è già terminata l'avventura al Toronto con Bernardeschi ed Insigne: da gennaio, ad a pochi mesi dalla cessione, sarà nuovamente un giocatore del Grifone. La scorsa estate era stato Lukaku a rientrare all'Inter dopo una sola stagione, negli ultimi anni, ci sono stati i casi di Bonucci e Buffon. Così come all'estero, con tanti big tornati sui loro passi dopo decisioni affrettate GENOA: TORNA MIMMO CRISCITO

ANDATA E RITORNO - 1 ANNO DOPO



Arrivato a Milano nel 2019 e andatosene nel 2021, il 2022 è l'anno del suo ritorno in nerazzurro. Ma quali sono stati gli altri giocatori ad aver fatto andata e ritorno dopo appena una stagione? Ne abbiamo elencati alcuni. Non sono però stati contemplati i ritorni in prestito, poi non diventati definitivi (come Balotelli dal Liverpool al Milan)