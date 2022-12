Vicino Bereszynski, primi contatti per Ounahi. Con qualche giorno di anticipo rispetto all'apertura della finestra invernale, il Napoli inizia ad avvicinarsi al suo primo colpo del mercato di gennaio. L'affare per Bartosz Bereszynski è in via di definizione, e non dovrebbero esserci problemi per la chiusura che porterebbe nella direzione opposta Alessandro Zanoli, tre volte in campo in questo 2022-23 col Napoli. Spalletti avrebbe dunque una nuova alternativa sulla fascia destra, per caratteristiche, più simile al titolare Di Lorenzo. Bereszynski era arrivato in Italia proprio a gennaio, ma del 2017, dal Legia Varsavia, da allora sei stagioni e mezzo alla Samp e 186 partite. Curiosamente, contro nessuna squadra ha perso più spesso in carriera che col Napoli: nove ko in dieci partite. Per lui anche quattro presenze tra gironi e ottavi al Mondiale in Qatar con la Polonia, tutte da titolare.