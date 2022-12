Dopo la delusione mondiale, Milinkovic-Savic è già tornato in campo con la Lazio. Con il contratto in scadenza nel 2024, il centrocampista serbo è finito nel mirino di molte squadre. Lotito, però, è pronto a fare la sua offerta per il rinnovo. Ma il giocatore accetterà? Ecco come stanno le cose

Amichevole era e da amichevole va trattata, ma è chiaro che se il test ad Almeria doveva rappresentare una sorta di prova generale in vista della ripresa, il test non è stato superato. Un passo indietro che non preoccupa particolarmente Sarri, ma che impone una riflessione sui troppi gol subiti: 5 nelle 3 amichevoli disputate confermando la tendenza dell’ultimo mese prima dello stop. Appena 5 reti subite nelle prime 11, ben 6 nelle ultime 4. Una spia che l’allenatore dovrà tenere sotto controllo visto che proprio su una ritrovata solidità difensiva aveva costruito la squadra capace di chiudere l’anno tra le prime 4. Con l’ambizione di rimanerci. Facendo leva soprattutto suoi suoi big: il ritorno di Immobile, il recupero di Milinkovic Savic, ottime notizie per Sarri. Il serbo non è ancora al 100% e si vede, ma i 45 minuti giocati in Spagna rivelano che il problema alla caviglia che lo aveva limitato anche in Qatar è quasi superato; ora avrà quasi due settimane di tempo per ritrovare la condizione. Delusione Mondiale già smaltita, alle voci sul futuro invece ha ormai fatto l’abitudine.