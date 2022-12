Intervenuto nel programma portoghese "Deconstruir" dell'emittente radiofonica RDP Africa, Rafael Leao ha risposto anche a domande sul suo futuro: "Altre esperienze altrove? In futuro sì, ma ora sono concentrato al 100% sul Milan". Nel frattempo proseguono le trattative tra il suo entourage e la società rossonera per il rinnovo

Mentre va avanti il dialogo tra Rafael Leao e il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, il giocatore portoghese manda messaggi d'amore al club rossonero. L'ultimo è arrivato dalla trasmissione "Deconstruir" della stazione radiofonica portoghese RDP Africa, dove Leao è stato ospite: "Un'esperienza in un nuovo campionato? Sì, in futuro... Ma ora sono concentrato al 100% sul Milan, con cui sono sotto contratto. La città mi piace molto. Il Milan è un top club, un club storico. Sto vivendo uno dei migliori momenti della mia carriera", le sue parole. Poi ancora: "Se guardo tante partite? Molte, di tutti i più importanti campionati europei. Quest'anno mi piace l'Arsenal, sta giocando molto bene...".