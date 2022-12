Dalla finale per il terzo posto del Mondiale alla lista dei fuori rosa: è questa la strana parabola di Selim Amallah, grande protagonista con il Marocco al Mondiale in Qatar. Il trequartista, classe 1996, ha giocato tutte e sette le partite in Qatar, schierato per ben quattro volte da titolare dal Ct Walid Regragui. Nonostante ciò, la sua avventura allo Standard Liegi è agli sgoccioli. Questo importante traguardo non è bastato per cambiare le sorti della sua avventura in Belgio: con un contratto in scadenza nel 2023, Amallah ha rifiutato più volte la proposta di rinnovo da parte del club belga, che ha deciso di metterlo fuori rosa facendolo aggregare alla squadra delle riserve.