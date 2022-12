Il centrocampista, in Francia dal 2012, si lega a vita al Paris: l'annuncio è arrivato nel prepartita del match contro lo Strasburgo. "Sono orgoglioso di prolungare il mio contratto - ha detto Verratti - Sono arrivato a Parigi più di 10 anni fa e oggi la considero la mia seconda casa"

"Sono orgoglioso di prolungare il mio contratto con il Paris Saint-Germain - ha detto Verratti - Sono arrivato a Parigi più di 10 anni fa, città che considero la mia seconda casa . Ho sempre ricevuto molto sostegno dal club e dai tifosi da quando ho iniziato e ne sono molto grato, per me era ovvio che la mia storia avrebbe continuato a essere scritta qui, spero di vincere tanti altri trofei con la maglia rossoblu".

Al-Khelaifi: "Marco è stato centrale nella nostra storia"

Soddisfatto del prolungamento di Verratti anche il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi: "Siamo così felici di vedere Marco Verratti continuare la sua incredibile carriera al Paris Saint-Germain. Marco è stato una figura centrale per plasmare la storia e il successo del Paris Saint-Germain negli ultimi 10 anni, essendo uno dei migliori giocatori della sua generazione. Il rinnovo di Marco testimonia la continua crescita e le grandi ambizioni del nostro club ed è una notizia fantastica per il Paris Saint-Germain e per i nostri tifosi".