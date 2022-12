cr7 d'arabia

Secondo Marca, Ronaldo firmerà un contratto di due anni e mezzo a cifre faraoniche: 200 milioni di euro a stagione, gran parte dei quali rappresentati da introiti commerciali. L'Al-Nassr è uno dei club più antichi dell'Arabia Saudita e in squadra ha due ex Serie A: l'allenatore Rudi Garcia e il portiere David Ospina. Il portoghese farebbe coppia in attacco con una delle sorprese del Mondiale. Conosciamo meglio la possibile destinazione di CR7 COSA POTREBBE COMPRARE RONALDO CON IL NUOVO STIPENDIO?