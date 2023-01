Domani, 3 gennaio, l'attaccante portoghese sarà presentato in conferenza stampa. Sono più di centomila le persone in coda sulla piattaforma per acquistare il biglietto per la conferenza stampa

L'Arabia Saudita è impazzita per Cristiano Ronaldo. Poco più di un'ora fa, l'Al Nassr ha aperto la vendita dei biglietti per la conferenza stampa di presentazione dell'attaccante portoghese e il sito è stato preso d'assalto. Infatti, attualmente, sono più di centomila le persone in coda per acquistare il biglietto. Non tutti, però, potranno partecipare alla conferenza stampa: infatti, lo stadio dell'Al Nassr, il Mrsool Park, conta solamente 25mila posti. Quel che è certo è che, domani, 3 gennaio alle ore 19 locali, l'Arabia Saudita si fermerà per accogliere CR7.