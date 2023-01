I blucerchiati stanno cercando un vice Audero dopo il ritorno di Contini al Napoli. L'allenatore della Samp ha chiesto il figlio Filip, di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito al Volendam, in Olanda. Finora i nerazzurri non hanno dato segnali di apertura

Tra le caselle da riempire per la Sampdoria nel mercato di gennaio c'è anche quella del vice Audero, rimasta libera dopo il ritorno di Contini al Napoli nello scambio Bereszynski-Zanoli. Per il ruolo di secondo portiere, il giocatore chiesto da Dejan Stankovic è quello del figlio Filip, classe 2002 di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito al Volendam, in Eredivisie. Finora i nerazzurri non hanno dato segnali di apertura perché non vorrebbero spostare il giocatore dall'Olanda, ma la Samp resta alla finestra.