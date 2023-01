Esposito allo Spezia, le cifre dell'affare

L'intesa per il trasferimento di Esposito allo Spezia è stato trovato sulla base di una cifra che si aggira sui 3,5 milioni di euro complessivi. Nello specifico, il club ligure verserà alla Spal 3,25 milioni come parte fissa, ai quali si aggiungeranno 200mila euro di bonus. Grande protagonista con la squadra allenata di De Rossi, Esposito - che ha già esordito in Nazionale maggiore - in questa stagione ha collezionato 17 presenze segnando anche 2 gol e servendo 2 assist. Adesso, per lui, la nuova esperienza in Serie A: lo Spezia lo aspetta.