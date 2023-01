Il club tedesco è corso ai ripari dopo gli infortuni di Lucas Hernandez e di Neuer: è fatta per l'arrivo del difensore olandese, pronto a firmare un contratto di sei mesi. Per la porta, invece, il nome è quello di Sommer, in cima anche alla lista dell'Inter

Il Bayern Monaco non perde tempo e attualmente è tra le squadre più attive sul mercato. I tedeschi, infatti, sono a un passo da Daley Blind, difensore olandese, che a fine dicembre ha risolto il proprio contratto con l'Ajax e che firmerà un contratto di sei mesi con i bavaresi. Un rinforzo necessario per il Bayern in seguito all'infortunio di Lucas Hernandez, che ha rimediato la rottura del crociato durante la prima partita della Francia ai Mondiali in Qatar. Blind nel pomeriggio sosterrà le visite mediche, alle quali seguirà il momento della firma.

Un nome nuovo per la porta

Daley Blind non è l'unico nome nuovo per il Bayern. Secondo quanto riportato da Sky.De, il club tedesco è vicinissimo a Yann Sommer, portiere svizzero, con il contratto con il Borussia Moenchengladbach in scadenza a giugno. Sommer, in cima anche alla lista dell'Inter, potrebbe cambiare destinazione e raggiungere già ora il Bayern. Secondo i piani dei bavaresi, lo svizzero sostituirebbe Manuel Neuer, infortunatosi in vacanza e costretto a saltare il resto della stagione.