Nella prima partita del 2023 Leao subito protagonista con la maglia del Milan, nella vittoria in casa della Salernitana. Per il portoghese c'è anche la questione rinnovo, con la società rossonera che offre 6,5 milioni di base fissa più 1,2 milioni di bonus. Nel video i dettagli per trovare l'accordo per prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2024.