Un nuovo terzino per il Verona. In attesa di ufficialità anche sui canali social del club gialloblù, è stato l'Hertha Berlino che ha comunicato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Deyovaisio "Deyo" Zeefuik, terzino destro olandese classe '98. Scuola Ajax, un'esperienza a Groningen e poi il passaggio in Germania per 4 milioni nel 2020. Recentemente, ha giocato in prestito sei mesi al Blackburn in Championship, la B inglese. Quest'anno non ha collezionato nessuna presenza in Bundes e solo cinque minuti in Coppa di Germania. Il giocatore è stato autorizzato a lasciare il ritiro americano per sostenere le visite mediche con l'Hellas.