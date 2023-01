Preso il secondo portiere, destinato a diventare il secondo di Audero: lo sloveno, 24 anni, era in prestito in Portogallo al Paços de Ferreira. E' nel giro della nazionale slovena

La Sampdoria ha trovato il vice di Audero. È Igor Vekic, sloveno di 24 anni, che arriverà nei prossimi giorni a Genova con la formula del prestito con diritto di riscatto, per fare il secondo portiere. Si era parlato di Filip Stankovic, figlio dell’allenatore blucerchiato, il prescelto invece alla fine è questo portiere alto 1 metro e 92, di proprietà dal NK Bravo, in prestito attualmente però ai portoghesi del Paços de Ferreira. Ha giocato con le selezioni giovanili della Slovenia, in particolare l’Under21, è nel giro anche della nazionale maggiore con cui però non ha ancora debuttato. Nella rosa di Stankovic prenderà il posto di Nikita Contini, portiere che per motivi familiari torna a Napoli, dove sta per andare anche Bereszynski, con Zanoli che farà il percorso inverso.