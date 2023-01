Affare in dirittura d'arrivo in casa Atalanta. Si sta definendo la cessione di Ruslan Malinovskyi all’Olympique Marsiglia. Il trasferimento sarà a titolo definitivo per una cifra fra i 12 e i 13 milioni. Il giocatore ha già accettato i termini del contratto e potrà già essere in Francia durante la prossima settimana per visite mediche e firme con la squadra allenata dall'ex tecnico del Verona Igor Tudor

