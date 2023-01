Il Portogallo ha scelto il suo nuovo Ct. Si tratta di Roberto Martinez, che dopo l'esperienza sulla panchina del Belgio (2016-2022), è pronto per una nuova avventura. Per lo spagnolo, contratto fino al 2026. L'ufficialità è arrivata dalla Federcalcio lusitana che ha diffuso un breve comunicato per annunciare l'arrivo del sostituto di Fernando Santos con tanto di presentazione già oggi. Martinez arriva al Portogallo dopo l'esperienza al Belgio, squadra che ha guidato dal 2016, chiudendo il Mondiale del 2018 al terzo posto e partecipando all’Europeo 2020, dove è stato eliminato dall'Italia ai quarti. La sua avventura con i Red Devils è finita proprio dopo il Mondiale in Qatar.