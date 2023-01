Roma, Villar verso il Getafe. Betis su Vina

È già finita l'esperienza di Villar alla Sampdoria. Il centrocampista spagnolo è rientrato dal prestito per trasferirsi al Getafe in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni. Ha estimatori in Spagna anche Vina, nel mirino del Betis: le parti sono al momento lontane perché gli spagnoli lo vorrebbero in prestito, mentre la Roma vorrebbe incassare dalla sua cessione.