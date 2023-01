Fantacalcio

Con il gol di Nico Gonzalez alla Juve il conteggio totale dei rigori calciati nel campionato in corso sale a 141. Il capocannoniere dagli undici metri è Insigne, con 9 centri dal dischetto (quattro li ha sbagliati). Anche per l'Inter 4 errori in stagione. Ecco il bilancio squadra per squadra