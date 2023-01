Italiano: "Mai parlato di mercato con Gonzalez"

Giovedì 12 gennaio la Fiorentina affronta la Sampdoria in Coppa Italia, ma a Firenze resta vivo il tema mercato legato a Nico Gonzalez. Sull’argentino c’è l’interesse del Leicester, che ha già fatto un’offerta di circa 34 milioni di euro. Vincenzo Italiano chiarisce: "Nico è determinante, ha quasi più gol che minuti. Sono solamente voci, sarà così fino alla fine del mercato, oggi ho visto Nico e ho notato una grande voglia di tornare in forma, sta spingendo tanto, non ho mai aperto altri discorsi con lui"