"Nel mercato invernale non faremo praticamente niente". Paolo Maldini è chiaro e ai microfoni di Mediaset, prima della sfida di Coppa Italia contro il Torino, ha chiuso le porte a possibili nuovi acquisti, a partire dal portiere: "Abbiamo fiducia che Maignan rientri presto - ha detto il direttore tecnico del Milan -. Tatarusanu ha giocato delle ottime partite, abbiamo Mirante, Vazquez. Il rinnovo di Bennacer? Nelle prossime 24-36 ore. Non ci scostiamo da quella linea di sostenibilità che abbiamo intrapreso. Quando tutti versano le lacrime di coccodrillo che il calcio è in difficoltà, noi dovremmo essere presi come esempio. Noi ci sentiamo competitivi, siamo campioni d’Italia in carica e abbiamo queste quattro competizioni da giocare, quindi non faremo grandi investimenti".

"Leao? C'è la volontà di entrambe le parti di chiudere"

La questione contrattuale più calda resta quella di Leao: "Ci stiamo sentendo, ci sono le videochiamate, gli incontri non si fanno solo di persona - ha aggiunto Maldini -. Stiamo cercando di arrivare a una soluzione. Le due parti sembra che lo vogliano, di conseguenza adesso dobbiamo cercare di riuscire a chiudere. Come abbiamo fatto nell’ultimo anno e mezzo poi, dove ci sono stati dei passi avanti. La nostra volontà c’è e sembra esserci anche quella del giocatore. Quest’anno e quello passato abbiamo puntato sui rinnovi della nostra base, quei giocatori arrivati nella prima campagna acquisti del 2019. Tutti quelli che volevano rinnovare hanno rinnovato, quindi anche questa è una decisione che si prenderà in due". Il dt rossonero ha parlato anche del momento di De Ketelaere: "Non si può parlare di ultima spiaggia in una partita di Coppa Italia, a gennaio, per un giocatore di 21 anni sul quale è stato fatto un progetto di lunga scadenza, . Dobbiamo essere equilibrati, la questione Tonali ha insegnato tanto a tanti: dobbiamo aspettare questi giocatori".