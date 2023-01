Il club brianzolo fa sul serio per l'ex terzino di Sassuolo e Fiorentina, attualmente in prestito all'Elche ma di proprietà del Marsiglia. Il Monza sta lavorando per limare le distanze con il club francese sul diritto di riscatto per il cartellino del giocatore, che ha già dato il suo benestare al trasferimento

L'obiettivo è stato individuato e adesso il Monza fa sul serio: il club del presidente Berlusconi continua a lavorare per portare in Brianza Pol Lirola. Dopo i primi contatti e l'accordo di massima raggiunto con il giocatore attualmente in prestito all'Elche, in Spagna, il Monza sta cercando di limare le distanze con il Marsiglia, proprietario del cartellino del terzino spagnolo ex Sassuolo e Fiorentina. La società biancorossa vorrebbe chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto e adesso si proverà a trovare la quadra dal punto di vista economico con l'OM, considerando che sia Lirola appunto che lo stesso Elche hanno dato il proprio benestare alla partenza.