Palermo, in dirittura d'arrivo...

In dirittura d’arrivo le trattative per portare in rosanero Tutino (dal Parma in prestito con obbligo probabilmente legato alla promozione in A) e Verre (dalla Samp in prestito con diritto di riscatto), dopo l’ok della proprietà ora vanno limati i dettagli tra i club interessati.