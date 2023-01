Dopo il pari col Monza e il passaggio del turno in Coppa Italia, i nerazzurri superano 1-0 il Verona e agganciano la Juve al 3° posto (a -10 dal Napoli). Bastano tre minuti a Lautaro per centrare il bersaglio col sinistro. Il 'Toro' ci prova anche di testa, pericoloso come Mkhitaryan. Annullato il raddoppio dell’argentino, falloso su Dawidowicz. Ultime occasioni per Sulemana e Asllani. Mercoledì Inzaghi si gioca la Supercoppa italiana contro il Milan

