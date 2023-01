Il Chelsea è a un passo da Mykhailo Mudryk, esterno d'attacco dello Shakhtar Donetsk classe 2001. Il giocatore sarebbe già partito per Londra per sostenere le visite mediche. I Blues sarebbero pronti a sborsare 95 milioni di euro per il cartellino, oltre a un contratto per il giocatore fino al 2030. La trattativa è stata confermata anche dalla società ucraina: "Le parti sono molto vicine al trasferimento"

