Ancora incerto il futuro di Eldor Shomurodov. In mattinata c'è stato un incontro tra la Roma e il Torino, che di fatto non ha cambiato la propria offerta iniziale. Nel frattempo, anche il Lille ha messo gli occhi sull'attaccante giallorosso

Il futuro di Eldor Shomurodov è sospeso tra Serie A e Ligue 1 . Nella mattinata di oggi, 18 gennaio, c'è stato un incontro a Milano tra il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati , il suo braccio destro Emiliano Moretti , e il general manager della Roma Tiago Pinto . Il club granata non ha cambiato la propria posizione offrendo alla Roma un prestito con diritto di riscatto, ma potrebbe anche valutare di inserire l'obbligo che scatterebbe al conseguimento di obiettivi importanti. Dal canto suo, la Roma, si fa forte anche di una proposta arrivata dalla Francia: in particolare, il Lille , su input di Paulo Fonseca, è pronto a comprare Shomurodov per una cifra compresa tra i 13 e i 14 milioni di euro . Ci sarà un incontro tra gli agenti del calciatore e la Roma: attualmente, Shomurodov preferirebbe rimanere in Italia.

I numeri di Shomurodov con la Roma

Arrivato alla Roma dal Genoa nell'estate del 2021, in questa stagione Shomurodov è stato messo ai margini della rosa giallorossa da José Mourinho. Fino ad ora, in stagione, l'attaccante uzbeko ha collezionato solamente 151 minuti in stagione con un gol siglato in Europa League. Shomurodov spinge per avere più spazio.