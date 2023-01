Napoli, Giuntoli: "Ounahi? Mai stati ottimisti. Sirigu, Gollini e Cheddira..."

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese: "Ottimisti su Ounahi nonostante l’inserimento del Leeds? Non siamo mai stati ottimisti, il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano. Scambio Sirigu per Gollini? Ne stiamo parlando, vediamo. Cheddira? Vediamo, vediamo...".