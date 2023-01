Prima dell'inizio della sfida tra Inter e Milan, l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta ha fatto il punto sulle trattative dei rinnovi di contratto ai microfoni di Sportmediaset: "Per Skriniar non abbiamo fretta. De Vrij? In una rosa di qualità si è tutti co-titolari. Avrà occasioni per giocare ancora"

Anche prima di un match delicato come la Supercoppa Italiana contro il Milan , è sempre tempo di mercato, soprattutto in piena sessione. Lo sa bene Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, che ha commentato a pochi minuti dall'inizio del derby la situazione relativa ai rinnovi di contratto della rosa, tra tutti quello di Milan Skriniar.

"Sincero ottimismo per il rinnovo di Skriniar"

"Non abbiamo fretta di arrivare alla conclusione, siamo tutti concentrati sulla partita, lasciamolo tranquillo. Deve prendere la sua decisione con calma, è un professionista molto serio, coviamo un ottimismo sincero proprio perchè conosciamo l'uomo che è Skriniar", ha commentato Marotta. Come lo slovacco, anche Stefan de Vrij potrebbe essere potenzialmente svincolato a fine stagione. L'olandese, inoltre, è finito dietro Francesco Acerbi nelle gerarchie di Simone Inzaghi:"Sono scelte dell'allenatore, è un altro ottimo professionista, essendoci tantissime partite davanti penso possa ancora mettersi in mostra. Quando sei in un grande club, in rosa ci sono co-titolari. Lui in difesa è una certezza, avrà occasioni di giocare da qui alla fine".