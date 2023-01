Serie A

Dopo Koopmeiners (squalificato) l'Atalanta perde anche Zappacosta (out 3-4 settimane) per la partita contro la Juve. Immobile salta il Milan ed è in dubbio anche per la Fiorentina. Emergenza in mediana per il Torino. Il Bologna perde Sansone, ma recupera Zirzkee. Bastoni dello Spezia costretto a operarsi al menisco, lesione per Fazio della Salernitana. Tutti gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra