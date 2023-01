E' vicinissimo l'arrivo alla Salernitana di Troost-Ekong, atteso domani in città per visite mediche e firma sul contratto. In queste ultime ore c'è stata un'apertura da parte della Sampdoria per la cessione di Colley

Rinforzo in difesa in arrivo per Davide Nicola. William Paul Troost-Ekong, infatti, si prepara a diventare un giocatore della Salernitana. Il Watford, proprietario del cartellino dell'ex Udinese, ha accettato verbalmente l'offerta del prestito con obbligo di riscatto : il giocatore è atteso domani in città per visite mediche e firma sul contratto. Difensore classe 1993, conosce già l'allenatore della Salernitana: Davide Nicola, infatti, lo ha allenato a Udine tra il 2018 e il 2019.

Il punto su Colley e Cissé

L'arrivo di Troost-Ekong, però, non escluderebbe quello eventuale di Colley. In queste ultime ore, infatti, c'è stata un’apertura da parte della Sampdoria per la cessione del difensore: la Salernitana ha offerto un prestito con obbligo di riscatto al club blucerchiato e tre anni di contratto al giocatore. Adesso, però, un suo arrivo dipenderebbe dalle uscite in difesa. Sempre per quanto riguarda la difesa, continua la trattativa per Pape Cissé dell’Olympiakos. Il centrale nazionale senegalese non è la priorità ma piace e resta nel mirino: si tratta sulla base di circa 4 milioni di euro (ma non c'è stata ancora un'offerta ufficiale) e c’è ancora distanza visto che la Salernitana vorrebbe arrivare a lui con un prestito con diritto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza.