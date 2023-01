Tra Zaniolo e la Roma è ormai rottura totale, con l’attaccante giallorosso che si è chiamato fuori dalla convocazione per il match contro lo Spezia. Il suo futuro sembrerebbe inevitabilmente lontano da Trigoria ma è il club che detta le regole per un suo trasferimento: Zaniolo andrà via soltanto con una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto, senza condizioni. Al momento non sono arrivate offerte pronte ad accontentare la Roma: sul classe ‘99 ci sono i club inglesi e in particolare il Tottenham che non arriva, almeno al momento, ai 40 milioni chiesti da Pinto. Se però le condizioni dettate dalla Roma dovessero cambiare negli ultimi giorni di mercato, potrebbe a sorpresa inserirsi il Milan, che già dallo scorso mercato si era interessato a Zaniolo. La dirigenza rossonera potrebbe valutare l’azzurro in caso di apertura ad un prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo, la Roma si muove per cercare un sostituto di Zaniolo: è Hakim Ziyech del Chelsea il profilo che interessa di più.