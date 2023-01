Calciomercato

Lo Spezia si conferma una delle società più attive sul mercato: l'ultimo arrivo è un rinforzo per la porta ed è lo svincolato Federico Marchetti. Continuano a rinforzarsi soprattutto le squadre in lotta per la salvezza: Benassi va alla Cremonese, il Verona accoglie il suo nuovo attaccante, Cyril Ngonge dal Groningen. Ecco tutti gli acquisti ufficiali della sessione di gennaio in Serie A fino a oggi