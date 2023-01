Il Monza rinforza la fascia sinistra. Franco Carboni ha terminato le visite mediche con il club brianzolo all'indomani dell'accordo raggiunto con l'Inter. Dopo una prima parte di stagione con la maglia del Cagliari, per il classe 2003 è arrivato il momento dell'approdo in Serie A

Il Monza ha trovato il vice di Carlos Augusto. Nella giornata di ieri, 22 gennaio, il club brianzolo ha chiuso l'affare con l'Inter per il prestito del terzino sinistro classe 2003 Franco Carboni. Il giocatore ha terminato le visite mediche con il Monza e presto arriverà anche l'ufficialità del trasferimento. Dopo una prima parte di stagione con la maglia del Cagliari, con la quale ha collezionato 13 presenze, per il giovane terzino arriva l'occasione della Serie A. Carboni si trasferisce al Monza con la formula del prestito per un anno e mezzo più opzione di riscatto a favore dei brianzoli e di controriscatto per l'Inter.