Il club gialloblù è pronto a rinforzarsi con il centrocampista slovacco, in arrivo dal Colonia in prestito per una cifra che si aggira sui 2,5 milioni. Duda è atteso a Verona per le visite mediche e la firma sul contratto nella giornata di martedì 24 gennaio

Due vittorie nelle ultime tre giornate, 7 punti in quattro gare dalla ripresa del campionato e tanta voglia di provarle tutte per rilanciarsi in ottica salvezza. Dopo gli ultimi risultati positivi, il Verona è pronto a tuffarsi sul mercato con l'obiettivo di regalare nuove pedine all'allenatore Marco Zaffaroni. E nelle ultime ore l'obiettivo è stato idividuato: si tratta di Ondrej Duda, centrocampista slovacco classe '94 attualmente in forza al Colonia. La trattativa è in via di definizione e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la chiusura definitiva.