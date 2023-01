Tra oggi e mercoledì mattina si chiude per Filippo Romagna del Sassuolo: si deve decidere se prestito secco o con diritto di riscatto. Per la porta, oltre a Semper che però il Genoa al momento ancora non libera, si registra un tentativo per Alfred Gomis del Rennes: la trattativa non è semplice ma c’è stato qualche contatto. Il giocatore è stato allenato da Moreno Longo quando era nella Primavera del Torino