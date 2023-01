Dopo la sconfitta a San Siro contro l'Empoli, l'Inter torna a programmare il proprio futuro. A tenere banco, inevitabilmente, è il caso Skriniar. Soprattutto dopo le parole del procuratore Roberto Sistici a Telenord: "La decisione di mettere Milan Skriniar sul mercato è stata presa in estate dall'Inter, ovviamente non dal giocatore. Una scelta che ha portato a una trattativa col Psg, di cui ovviamente eravamo informati. A un certo punto la trattativa si è interrotta ed eravamo stati informati anche di questo, una decisione che non spettava a noi e che Milan ha serenamente accettato, con professionalità e rispetto del contratto". L'agente del giocatore ha confermato che appare improbabile un rinnovo con i nerazzurri. "Al momento non c'è questa possibilità. Chi conosce Milan conosce la sua professionalità e lealtà. Onorerà sempre la maglia del club per cui è tesserato, che gli ha dato molto e al quale lui darà il massimo".