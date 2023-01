Il profilo ideale per rinforzare la rosa di Vincenzo Italiano è stato individuato da tempo e adesso l'obiettivo è arrivare al traguardo: la Fiorentina continua a fare sul serio per Josip Brekalo . Il club viola, uno dei primi ad interessarsi all'esterno offensivo ex Torino attualmente al Wolfsburg - con cui in questa stagione ha collezionato appena 6 presenze in Bundesliga -, nelle ultime ore ha intensificato i contatti con gli agenti del giocatore dopo che altre società, soprattutto Napoli e Udinese, hanno provato ad inserirsi. La Fiorentina vuole mantenere il vantaggio accumulato durante questa sessione di mercato e proprio per respingere l'attacco delle concorrenti sta mantenendo forte il filo diretto con l'entourage del croato, in scadenza di contratto con il club tedesco a giugno : la speranza dei viola è quella di arrivare presto a un accordo e alla conclusione dell'affare.

La posizione di Napoli e Udinese

Su Brekalo, infatti, nelle scorse ore è tornato anche il Napoli, che in passato aveva già pensato al giocatore. La società del presidente De Laurentiis ha avviato i discorsi con il Wolfsburg per provare a regalare subito a Spalletti il classe '98, che da parte sua avrebbe dato il benestare alla destinazione. Per il Napoli, però, ci sarebbe il problema rappresentato dalla lista, che al momento risulta piena e dovrebbe essere sfoltita. Qualora dunque il club decidesse di prendere il giocatore e non riuscisse contestualmente a completare qualche uscita, sarebbe poi necessario mandarlo in prestito altrove fino a giugno. E anche in considerazione di questa situazione ha aumentato il suo pressing l'Udinese, che ha bisogno di trovare un profilo adatto alla Serie A in quel ruolo dopo l'infortunio di Deulofeu: i bianconeri spingono per chiudere al più presto l'operazione. Due inserimenti importanti dunque, ma il ritorno deciso della Fiorentina potrebbe risultare determinante per il futuro di Brekalo: presto il croato potrebbe tornare in Italia.