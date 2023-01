Ilic ha scelto il Torino: mancano solo i dettagli

Ivan Ilic ha deciso, il centrocampista del Verona ha scelto il Torino. Dopo l'incontro fiume nella notte tra ieri e oggi, il serbo ha scelto il club granata per continuare a giocare in Serie A. Forte della volontà del calciatore, adesso il Torino chiuderà la trattativa con il Verona dopo aver battuto la concorrenza dell'Olympique Marsiglia. Il giocatore avrebbe voluto proseguire la sua avventura italiana, da un lato, e dall'altro non scontentare la società che lo ha fatto arrivare in Serie A. Per questo motivo, decisiva per il buon esito della trattativa, l'offerta aumentata da parte del Torino. Il club di Cairo, infatti, proprio nella giornata di ieri aveva rilanciato del 25% la prima offerta arrivando a 14 milioni di euro più bonus. Un'offerta ritenuta evidentemente congrua da parte del Verona a fronte comunque di una proposta da 16 milioni più 3 di bonus presentata dai francesi.