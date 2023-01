Eldor Shomurodov è sempre più vicino allo Spezia . L'attaccante uzbeko della Roma, infatti, è ad un passo dal club ligure che ha vinto la concorrenza della Cremonese e conta di chiudere l'operazione nelle prossime ore. Una trattativa imbastita sulla base di un prestito secco da 1,5 milioni di euro , senza diritti o obblighi. Manca soltanto l'ok finale di Shomurodov per il via libera definito, poi il giocatore potrà trasferirsi in Liguria dove ha già indossato la maglia del Genoa nella stagione 2020-2021.

I numeri di Shomurodov

Ai margini del progetto di José Mourinho, Shomurodov ha giocato in stagione solo 151 minuti in otto partite, tra Serie A ed Europa League. Per lui anche un gol, contro il Ludogorets. Lo Spezia sarebbe il terzo club in Italia per l'uzbeko classe 1995 che con il Genoa aveva disputato 32 partite, siglando otto reti.