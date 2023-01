Bologna e Sassuolo sono vicine a chiudere uno scambio . Thiago Motta ha chiesto alla dirigenza un terzino sinistro e presto ne avrà uno a disposizione. Il club felsineo ha trovato l'accordo con il terzino del Sassuolo Georgios Kyriakopoulos , che in questa stagione non ha giocato molto. Nello scambio rientrerebbe anche il trequartista classe 2000 Emanuel Vignato che si trasferirirebbe in neroverde. La trattativa non è ancora chiusa, ma le due società stanno limando gli ultimi dettagli per completare l'operazione . Thiago Motta avrà presto il terzino che desiderava.

I numeri di Kyriakopoulos e Vignato in stagione

Questo scambio potrebbe far felici entrambi i calciatori, che in questa prima parte di stagione hanno visto molto poco il campo. Il terzino greco del Sassuolo, dopo un inizio promettente, ha visto sempre meno il campo finendo per collezionare solo 12 presenze con 1 gol e 1 assist all'attivo. Poco spazio anche per Vignato, che in stagione ha giocato solo 214 minuti, frutto di 9 presenze. Per lui anche 1 assist a referto.