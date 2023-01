I campani hanno l'accordo con lo Sporting Lisbona per l'attaccante ex Lazio sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore può arrivare il via libera definitivo. L'alternativa è Serdar Dursun del Fenerbahce

Dopo la vittoria contro il Lecce, la Salernitana vuole regalarsi un attaccante negli ultimi giorni di mercato. Il giocatore in pole è Jovane Cabral , punta classe 1998 di proprietà dello Sporting Lisbona che, nella passata stagione, ha indossato la maglia della Lazio. La Salernitana ha l'accordo con il club portoghese sulla base di un prestito con diritto di riscatto . La trattativa prosegue per poter chiudere definitivamente nelle prossime ore. L'alternativa che sta valutando il club campano è Serdar Dursun , turco di origini tedesche del Fenerbahce.

I numeri di Cabral

Per Cabral sarebbe un ritorno in Italia dopo la breve parentesi con la Lazio. Cinque mesi tra gennaio e maggio 2022 visto che i biancocelesti non hanno esercitato il diritto di riscatto al termine della stagione. Appena 4 presenze con la Lazio e un gol, siglato nell'ultima giornata di campionato contro il Verona. Rientrato a Lisbona, Cabral ha giocato solo 170 minuti in 9 partite.