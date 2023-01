Il centrocampista italiano lascia i Blues in prestito, andando a chiudere la stagione in Championship con il Reading, allenato da un altro ex nerazzurro. Con il Chelsea non aveva ancora debuttato in prima squadra

Nuova avventura per Cesare Casadei. Il talento azzurro, acquistato la scorsa estate dal Chelsea per 15 milioni più 5 di bonus dall'Inter, è stato ceduto dai Blues in prestito al Reading fino al termine della stagione. "È a suo agio con la palla, forte nel possesso e con grande visione di gioco" ha commentato il suo neo-allenatore, quel Paul Ince dal passato comune nerazzurro. Il Reading è attualmente 16° in Championship, ma ha ancora le carte in regola per giocarsi un posto ai playoff promozione.

Gol e rossi con le riserve Blues

Dopo aver vinto lo scudetto Primavera con l'Inter nella passata annata, Casadei ha raccolto 13 presenze e 5 gol (oltre a due espulsioni) in questa prima parte di stagione con le riserve del Chelsea, non riuscendo a debuttare in prima squadra. Ora l'occasione di crescere dalle parti del Madeijski Stadium.