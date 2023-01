Calciomercato

La Juve ha ceduto McKennie in prestito al Leeds in prestito con diritto di riscatto. Casadei passa al Reading, Vina al Bournemouth e Durmisi al Tenerife. João Gomes al Wolverhampton per quasi 20 milioni, colpo a centrocampo anche per il Marsiglia che annuncia l'arrivo di Ounahi. Sono solo gli ultimi colpi di un mercato estero sempre in fermento. Ecco, in ordine cronologico, i principali affari ufficiali CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE