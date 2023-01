Joao Cancelo è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Dopo tre anni e mezzo al Manchester City, il terzino portoghese è pronto per la sua nuova avventura. Attraverso un comunicato, il club bavarese ha annunciato l'arrivo di Cancelo in prestito fino a fine stagione con opzione di riscatto in estate. "Il Bayern Monaco è un grande club, uno dei migliori al mondo. Per me è un'enorme motivazione giocare insieme a questi giocatori straordinari. So che questo club vive per la vittoria deii titoli e li vince ogni anno. Sono spinto dalla fame di successo. Darò il massimo per il Bayern", le prime dichiarazioni di Cancelo ai canali ufficiali del club. L'ex Manchester City ha scelto la maglia numero 22.