Calciomercato

Ultime movimentatissime ore di mercato: Joao Cancelo in prestito dal City al Bayern. La Premier fa spesa in Italia con Vina al Bournemouth e McKennie al Leeds. Casadei passa in prestito al Reading, mentre Ayhan torna in patria al Galatasaray. Gomes al Wolverhampton per quasi 20 milioni, Ounahi va al Marsiglia. Sono solo gli ultimi colpi del mercato estero: ecco, in ordine cronologico, i principali affari ufficiali CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE