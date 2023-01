Le due squadre avevano trovato l’accordo per il ritorno del trequartista classe ’92 in Campania ma il contratto non è stato depositato in tempo a causa di problemi tecnici al portale. L’operazione prevedeva il prestito alla Salernitana con diritto di riscatto a 2.5 milioni di euro

Salta nei minuti finali di questa sessione invernale il passaggio di Simone Verdi alla Salernitana dall’Hellas Verona. Il classe ’92 sarebbe dovuto rientrare al Torino, società proprietaria del cartellino, per poi essere girato, sempre in prestito, alla Salernitana che avrebbe poi avuto anche il diritto di riscatto a 2.5 milioni di euro. Come fatto sapere dalla società veneta, però, il contratto non è stato depositato in tempo a causa di problemi tecnici al portale. Annunciato un ricorso da parte della Salernitana secondo cui il portale si sarebbe bloccato impedendo che l'operazione potesse essre definita in tempo utile. Per lui si sarebbe trattato di un ritorno in Campania.