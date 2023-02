Il centrocampista francese ha scelto di rimanere in rossonero per aiutare la squadra e per concludere la stagione nel migliore dei modi. E' saltata così, definitivamente, la trattativa con l'Adana Demirspor. Marko Lazetic, invece, si trasferirà in prestito all'Altach

LAZETIC-ALTACH: LE NEWS SULLA TRATTATIVA