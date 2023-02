"Giusto togliere a Skriniar la fascia da capitano"

Milan Skriniar ha indossato in questi mesi la fascia da capitano, visto che Samir Handanovic ha perso a inizio stagione la titolarità in favore di Onana e non è più sceso in campo. Ma dopo il mancato rinnovo e la scelta di andare a Parigi nella prossima stagione, non la indosserà più da qui a giugno. "Per portare quella fascia al braccio ci sono valori importanti che vanno condivisi, come per esempio il senso di appartenza al progetto - ha spiegato Marotta -. Se non ci sono questi valori, non si può indossare. E' un provvedimento severo ma non punitivo, una conseguenza di quanto successo". Poi ancora: "Adesso Milan deve giocare facendo gli interessi del club e dei tifosi che credono in lui: sono certo che sarà così. Il nostro ormai è diventato un torneo di seconda fascia e anche in futuro dovremo abituarci a vedere i giocatori andare altrove", ha concluso l'ad nerazzurro.