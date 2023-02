Il presidente del Napoli in una lunga intervista alla Bild: "I nostri giocatori sono molto richiesti, ma non dobbiamo venderne nessuno. Primo posto? In estate abbiamo avuto il coraggio e la lungimiranza di ringiovanire la squadra, Spalletti sa come valorizzarli". E sugli ottavi di Champions proprio coi tedeschi dell'Eintracht: "Qualificazione al cinquanta per cento"

Meno tredici alla Champions League. Il Napoli primo in classifica ripartirà in Europa dalla Germania sul campo dell'Eintracht Francoforte, forte di una stagione fin qui incredibile. Tra i top c'è sicuramente Victor Osimhen, bomber fuori dal mercato. A dirlo è proprio Aurelio De Laurentiis, intervistato dalla Bild in vista della sfida di coppa e sull'incredibile annata azzurra: "I nostri giocatori sono molto richiesti, è vero - dice ADL -, ma non dobbiamo venderne nessuno. Se voglio produrre un bel film voglio avere i migliori interpreti, così anche nel calcio. Non credo che giocatori come Kvaratskhelia o Osimhen partiranno in estate". E, incalzato con la domanda del possibile interesse del Bayern per Osimhen, De Laurentiis ribadisce: "Non è in vendita".