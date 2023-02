Jesé Rodriguez è un nuovo giocatore della Sampdoria . Dopo aver svolto le visite mediche e firmato il contratto, in mattinata il club ligure ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante spagnolo ex PSG e Real Madrid. E' molto simpatico il modo in cui la Samp ha annunciato l'arrivo di Jesé . Attraverso i propri account social, il club ha condiviso i codici del televoto dell'ultima serata di Sanremo aggiungendo anche il codice 99 , ovvero il numero di maglia che Jesé indosserà nella sua nuova avventura italiana.

La carriera di Jesé

Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, l'attaccante spagnolo fa il proprio esordio in prima squadra nel dicembre del 2011. Rimarrà in Spagna fino al 2016, quando deciderà di trasferirsi al PSG. A Parigi giocherà solo una stagione (2016/2017) e nelle quattro successive giocherà in prestito: Las Palmas, dove farà ritorno dal 2020 al 2022, Stoke City, Betis e Sporting Lisbona. A giugno del 2022 approda all'Ankaragucu, club con il quale rescinderà il proprio contratto nel gennaio del 2023. Ora l'inizio della nuova avventura con la Sampdoria.