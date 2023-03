Dopo aver firmato ad Ascoli il gol vittoria e la sua 15esima rete in campionato, l’attaccante marocchino ospite su Sky Sport 24: “Diversi interessamenti a gennaio -ha raccontato Cheddira- ma volevo finire la stagione a Bari per poi vedere a fine anno. La Premier e il calcio inglese sono un mio sogno, un giorno mi piacerebbe giocarci. Dove? In qualsiasi top club andrebbe benissimo…”. Poi un ricordo del mondiale: “Esperienza unica, emozioni che racconterò ai miei figli, la semifinale è stato qualcosa di eccezionale”